18 марта 2025

США призвали узнать позицию Зеленского по сделке Путина и Трампа

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Путин и Трамп обменялись мнениями по проблеме урегулирования на Украине
Путин и Трамп обменялись мнениями по проблеме урегулирования на Украине Фото:

В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о прекращении ударов по энергообъектам на Украине. Однако требуется еще узнать позицию украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают источники.

«Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня на Украине. Но этот план все еще нуждается в одобрении Киева», — передает The Washington Post, ссылаясь на источники. 

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что телефонный разговор президентов России и США стал еще одним шагом на пути нормализации российско-американского диалога. Он добавил, что диалог поможет наладить странам сотрудничество в различных сферах, отмечает RT.

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В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о прекращении ударов по энергообъектам на Украине. Однако требуется еще узнать позицию украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают источники. «Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня на Украине. Но этот план все еще нуждается в одобрении Киева», — передает The Washington Post, ссылаясь на источники.  Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что телефонный разговор президентов России и США стал еще одним шагом на пути нормализации российско-американского диалога. Он добавил, что диалог поможет наладить странам сотрудничество в различных сферах, отмечает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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