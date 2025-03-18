США призвали узнать позицию Зеленского по сделке Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о прекращении ударов по энергообъектам на Украине. Однако требуется еще узнать позицию украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают источники.
«Трамп и Путин договорились о частичном прекращении огня на Украине. Но этот план все еще нуждается в одобрении Киева», — передает The Washington Post, ссылаясь на источники.
Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что телефонный разговор президентов России и США стал еще одним шагом на пути нормализации российско-американского диалога. Он добавил, что диалог поможет наладить странам сотрудничество в различных сферах, отмечает RT.
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