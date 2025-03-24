Петербург создаст шесть новых промышленных кластеров

Петербург анонсировал создание шести новых промышленных кластеров, что станет значительным шагом в развитии экономики города. Решение направлено на укрепление ключевых отраслей и создание новых рабочих мест. Об этом сообщил врио председателя комитета по промышленности и торговли Санкт-Петербурга Александр Ситов.
«В этом году мы планируем создать большой по мощности судостроительный кластер. Обсуждения уже идут, скоро мы придем к пониманию первых этапов», — рассказал Ситов «МК в Питере». В числе приоритетных направлений выделены радиоэлектроника, машиностроение, энергетическое машиностроение и судостроение.
Планируется развитие кластера радиоэлектронной промышленности, фармацевтического кластера, кластера газотурбинного энергомашиностроения, а также кластера беспилотных технологий. Особое место займет научно-технический кластер, включающий такие проекты, как «ИТМО Хайпарк» и «Невская дельта».
Санкт-Петербург уже демонстрирует значительные успехи в таких сферах, как производство авиационных двигателей и радиоэлектроника. Город является лидером по производству беспилотных летательных аппаратов в России, производя треть всех отечественных БПЛА.
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