24 марта 2025
23 марта 2025
22 марта 2025
21 марта 2025

Петербург создаст шесть новых промышленных кластеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В числе приоритетных направлений радиоэлектроника, машиностроение, энергетическое машиностроение и судостроение
В числе приоритетных направлений радиоэлектроника, машиностроение, энергетическое машиностроение и судостроение Фото:

Петербург анонсировал создание шести новых промышленных кластеров, что станет значительным шагом в развитии экономики города. Решение направлено на укрепление ключевых отраслей и создание новых рабочих мест. Об этом сообщил врио председателя комитета по промышленности и торговли Санкт-Петербурга Александр Ситов.

«В этом году мы планируем создать большой по мощности судостроительный кластер. Обсуждения уже идут, скоро мы придем к пониманию первых этапов», — рассказал Ситов «МК в Питере». В числе приоритетных направлений выделены радиоэлектроника, машиностроение, энергетическое машиностроение и судостроение.

Планируется развитие кластера радиоэлектронной промышленности, фармацевтического кластера, кластера газотурбинного энергомашиностроения, а также кластера беспилотных технологий. Особое место займет научно-технический кластер, включающий такие проекты, как «ИТМО Хайпарк» и «Невская дельта».

Санкт-Петербург уже демонстрирует значительные успехи в таких сферах, как производство авиационных двигателей и радиоэлектроника. Город является лидером по производству беспилотных летательных аппаратов в России, производя треть всех отечественных БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Петербург анонсировал создание шести новых промышленных кластеров, что станет значительным шагом в развитии экономики города. Решение направлено на укрепление ключевых отраслей и создание новых рабочих мест. Об этом сообщил врио председателя комитета по промышленности и торговли Санкт-Петербурга Александр Ситов. «В этом году мы планируем создать большой по мощности судостроительный кластер. Обсуждения уже идут, скоро мы придем к пониманию первых этапов», — рассказал Ситов «МК в Питере». В числе приоритетных направлений выделены радиоэлектроника, машиностроение, энергетическое машиностроение и судостроение. Планируется развитие кластера радиоэлектронной промышленности, фармацевтического кластера, кластера газотурбинного энергомашиностроения, а также кластера беспилотных технологий. Особое место займет научно-технический кластер, включающий такие проекты, как «ИТМО Хайпарк» и «Невская дельта». Санкт-Петербург уже демонстрирует значительные успехи в таких сферах, как производство авиационных двигателей и радиоэлектроника. Город является лидером по производству беспилотных летательных аппаратов в России, производя треть всех отечественных БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...