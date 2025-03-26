Путину предрекли победу в сделке по Черному морю

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Соглашение РФ и США по перемирию в Черном море станет успехом для российской стороны
Соглашение РФ и США по перемирию в Черном море станет успехом для российской стороны Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соглашение о перемирии в Черном море между делегациями России и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии станет победой для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила британская газета Times. Кроме того, это соглашение может способствовать продвижению к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

«Соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина», — говорится в заголовке материала. Также и возможные уступки западных стран, такие как отмена санкций, будут восприняты как значительный успех для России. В дальнейшем они могут способствовать снятию других ограничительных мер

Авторы материала указывают на то, что в результате перемирия Россия, возможно, извлечет больше выгоды, чем Украина. В особенности, если будут введены ограничения на атаки со стороны ВСУ против российской энергетической инфраструктуры.  

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что скоро будет выпущено совместное заявление, касающееся результатов российско-американских переговоров, которые проходили в Эр-Рияде. Так, в процессе диалога было достигнуто соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Песков отметил, что общение между сторонами проходит в конструктивной и позитивной атмосфере.

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Соглашение о перемирии в Черном море между делегациями России и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии станет победой для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила британская газета Times. Кроме того, это соглашение может способствовать продвижению к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине. «Соглашение о перемирии в Черном море будет победой для Путина», — говорится в заголовке материала. Также и возможные уступки западных стран, такие как отмена санкций, будут восприняты как значительный успех для России. В дальнейшем они могут способствовать снятию других ограничительных мер Авторы материала указывают на то, что в результате перемирия Россия, возможно, извлечет больше выгоды, чем Украина. В особенности, если будут введены ограничения на атаки со стороны ВСУ против российской энергетической инфраструктуры.   Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что скоро будет выпущено совместное заявление, касающееся результатов российско-американских переговоров, которые проходили в Эр-Рияде. Так, в процессе диалога было достигнуто соглашение о безопасности судоходства в Черном море. Песков отметил, что общение между сторонами проходит в конструктивной и позитивной атмосфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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