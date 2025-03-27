Путин предрек борьбу за Арктику

Путин: усиление конкуренции в Арктике приводит к борьбе за позиции
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Путин заявил о борьбе в мировом сообществе за господство в Арктике
Путин заявил о борьбе в мировом сообществе за господство в Арктике Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей борьбе за влияние в Арктическом регионе. По его словам, значение Арктики возрастает как для России, так и для мирового сообщества, что приводит к усилению конкуренции за позиции в этой зоне.

«Значение Арктики и для России, и для всего мира растет, но также усиливается и борьба за позиции в этом регионе», — заявил Путин на Арктическом форуме. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». 

Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт подчеркнул, что растущий интерес к Арктике вызван не только ее стратегическим значением, но и наличием советской военной инфраструктуры, что позволяет России укреплять свои позиции в регионе без дополнительных затрат. Он также отметил, что усиление конкуренции за ресурсы и маршруты в Арктике углубляет геополитическую борьбу между приарктическими странами и государствами без прямого доступа к региону, как, например, Китай.

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Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей борьбе за влияние в Арктическом регионе. По его словам, значение Арктики возрастает как для России, так и для мирового сообщества, что приводит к усилению конкуренции за позиции в этой зоне. «Значение Арктики и для России, и для всего мира растет, но также усиливается и борьба за позиции в этом регионе», — заявил Путин на Арктическом форуме. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».  Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт подчеркнул, что растущий интерес к Арктике вызван не только ее стратегическим значением, но и наличием советской военной инфраструктуры, что позволяет России укреплять свои позиции в регионе без дополнительных затрат. Он также отметил, что усиление конкуренции за ресурсы и маршруты в Арктике углубляет геополитическую борьбу между приарктическими странами и государствами без прямого доступа к региону, как, например, Китай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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