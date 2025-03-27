Путин предрек борьбу за Арктику

Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей борьбе за влияние в Арктическом регионе. По его словам, значение Арктики возрастает как для России, так и для мирового сообщества, что приводит к усилению конкуренции за позиции в этой зоне.
«Значение Арктики и для России, и для всего мира растет, но также усиливается и борьба за позиции в этом регионе», — заявил Путин на Арктическом форуме. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт подчеркнул, что растущий интерес к Арктике вызван не только ее стратегическим значением, но и наличием советской военной инфраструктуры, что позволяет России укреплять свои позиции в регионе без дополнительных затрат. Он также отметил, что усиление конкуренции за ресурсы и маршруты в Арктике углубляет геополитическую борьбу между приарктическими странами и государствами без прямого доступа к региону, как, например, Китай.
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