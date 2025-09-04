В США предложили дерзкий план против России

National Interest: США не должны допустить Россию к ресурсам в Антарктике
В США заявили, что не должны позволить России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике
В США заявили, что не должны позволить России и Китаю добывать ресурсы в Антарктике

США не должны допустить расширения доступа России и Китая к природным ресурсам Антарктики. Об этом сообщает одно из американских изданий. По его данным, Вашингтон должен срочно укрепить свои позиции на континенте и принять меры против разработки антарктических недр другими странами.

«Соединенные Штаты должны принять решительные и активные меры для укрепления своих позиций в Антарктике и не допустить расширения доступа Китая и России к огромным неиспользованным ресурсам», — пишет National Interest. В публикации отмечается, что добыча нефти в этом регионе со стороны иностранных государств может поставить под угрозу интересы США на мировом рынке.

Автор материала считает, что Штаты совместно с Великобританией и Австралией способны усилить исследовательское присутствие в Антарктике. Для этого предлагается увеличить количество научных миссий и систем наблюдения, чтобы контролировать ситуацию и предотвратить возможную разработку ресурсов конкурентами.

Это не первое дерзкое заявление в отношении России со стороны американских СМИ. Ранее в ходе трансляции телеканала Fox News была озвучена версия о возможном подрыве будущего газопровода «Сила Сибири 2». Ведущий Джесси Уоттерс не исключил, что в будущем кому-либо может понадобиться уничтожить этот объект по аналогии с ситуацией вокруг «Северного потока». Ведущий обосновал такую точку зрения тем, что сотрудничество между Китаем и Россией продолжает укрепляться.

