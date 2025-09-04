Путину раскрыли секрет высокой демографии в Якутии

Глава Якутии Николаев: в регионе растет население, потому что якуты любят жизнь
Путин поинтересовался у главы Якутии причинами прироста населения в регионе
Путин поинтересовался у главы Якутии причинами прироста населения в регионе
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

В Якутии любят жизнь, поэтому регион демонстрирует уникальные демографические показатели. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.

На феномен высокой демографии обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» глава государства поинтересовался у главы республики причинами устойчивого прироста населения в регионе. «В Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше», — сказал Николаев.

В Якутии на протяжении последних лет фиксируется положительный прирост населения. По информации на июнь 2025 года, Якутия занимает первое место по рождаемости на Дальнем Востоке и входит в десятку лидеров среди регионов России.

