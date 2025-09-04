Путину раскрыли секрет высокой демографии в Якутии

В Якутии любят жизнь, поэтому регион демонстрирует уникальные демографические показатели. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев.
На феномен высокой демографии обратил внимание президент России Владимир Путин. В ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» глава государства поинтересовался у главы республики причинами устойчивого прироста населения в регионе. «В Якутии любят жизнь, поэтому с каждым годом нас становится больше», — сказал Николаев.
В Якутии на протяжении последних лет фиксируется положительный прирост населения. По информации на июнь 2025 года, Якутия занимает первое место по рождаемости на Дальнем Востоке и входит в десятку лидеров среди регионов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.