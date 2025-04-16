Путин оценил появление частных космических компаний

Путин подчеркнул, что космическая отрасль должна быть флагманом развития РФ
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил бога за то, что в стране появились частные космические компании. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров по космосу.
«Слава богу, в России появились частные космические компании», — заявил Владимир Путин в своем выступлении, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.