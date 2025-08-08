Лукашенко закрыл вопрос о своем новом президентском сроке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается участвовать в следующих президентских выборах. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналу Time, отвечая на вопрос о возможности своего выдвижения на новый срок.
«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — сказал Лукашенко в интервью, опубликованном на YouTube канале Белта. Кроме того, президент привел слова людей о том, что они не готовы к его переизбранию.
В ходе интервью белорусский лидер также подчеркнул, что находится в хорошей физической форме и по возрасту моложе бывшего президента США Дональда Трампа. По словам Лукашенко, он намерен поддерживать высокую физическую форму и «стараться быть крепче Трампа».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.