Орбан опозорил главу ЕК за помощь Украине

Орбан публично раскритиковал фон дер Ляйен за ускорение вступления Украины в ЕС
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Орбан обозлился на Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в ЕС
Орбан обозлился на Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в ЕС Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее призыв ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз и планы по военной помощи. Об этом политик заявил в своих соцсетях.

«Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Европейской комиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Позор!» — заявил Орбан. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

В Венгрии 14 апреля начался всенародный опрос по вопросу о вступлении Украины в ЕС. Анкеты отправляются по почте; участникам нужно лишь ответить «да» или «нет». Итоги опроса будут подведены в июне и направлены в Брюссель. По словам Орбана, решение о вступлении Украины остается за Венгрией. Без ее согласия страна не сможет вступить в ЕС. Он выразил опасения, что поспешное присоединение Украины может нанести ущерб европейской экономике и втянуть Евросоюз в прямое противостояние с Россией.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее призыв ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз и планы по военной помощи. Об этом политик заявил в своих соцсетях. «Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Европейской комиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Позор!» — заявил Орбан. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). В Венгрии 14 апреля начался всенародный опрос по вопросу о вступлении Украины в ЕС. Анкеты отправляются по почте; участникам нужно лишь ответить «да» или «нет». Итоги опроса будут подведены в июне и направлены в Брюссель. По словам Орбана, решение о вступлении Украины остается за Венгрией. Без ее согласия страна не сможет вступить в ЕС. Он выразил опасения, что поспешное присоединение Украины может нанести ущерб европейской экономике и втянуть Евросоюз в прямое противостояние с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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