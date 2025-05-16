Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет

Привычного понятия «коллективный Запад» больше не существует. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич в Тиране на саммите Европейского политического сообщества.
«Сегодня ясно, что так как мы представляли коллективный Запад, такого больше нет», — заявил Вучич на саммите, пишет РИА Новости. По его словам, исчезновение прежней модели коллективного Запада открывает для Сербии дополнительные возможности для продвижения на пути в Европейский союз. Президент отметил, что страна может теперь работать с европейскими партнерами быстрее и эффективнее, используя новые подходы и форматы сотрудничества.
В ходе саммита Вучич провел ряд встреч с европейскими лидерами, в частности с председателем Европейского совета Антониу Кошта, главой дипломатии ЕС Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Сербский президент выразил благодарность Туску за поддержку будущего Западных Балкан и особое отношение к Сербии.
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