На российском танкере на Чукотке прогремел взрыв: что известно о ЧП и пострадавших

На российском танкере «Онэмен» компании «Анадырьморпорт», следовавшем в порт Анадыря (Чукотка), произошел взрыв. В результате происшествия пострадали два человека — капитан и матрос, они доставлены в реанимацию. Судно не получило пробоин, сейчас его на буксире ведут в порт Анадыря. Что известно и ЧП и состоянии пострадавших — в сбойке URA.RU.
Что произошло
Взрыв произошел во время движения танкера, в хранилище. Танкер отвез 300 тонн топлива в поселок Марково и возвращался в Анадырь пустым. В 50 километрах от точки назначения от случайной искры воспламенились и взорвались пары бензина в хранилище. Пожара не последовало. ЧП произошло в 110 километрах от Анадыря.
Состояние пострадавших
Пострадали два члена экипажа. По информации пресс-службы морского порта Анадырь, это капитан и матрос. Они были доставлены вертолетом в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Оба пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. «Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщает пресс-служба порта. Известно, что у матроса — черепно-мозговая травма.
Есть ли последствия
В пресс-службе порта уточнили, что судно не получило пробоин в результате происшествия и не потеряло герметичности. Танкер взял на буксир толкач «Восток». Сейчас его транспортируют в анадырский порт для проведения проверки и устранения возможных повреждений. Угрозы для окружающей среды и других членов экипажа нет. «Правоохранительные органы дадут правовую оценку случившемуся», — отметили в пресс-службе порта.
Уголовное дело
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после взрыва на танкере. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
