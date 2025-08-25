На российском танкере на Чукотке прогремел взрыв: что известно о ЧП и пострадавших

Пострадавшие при взрыве на танкере «Онэмен» доставлен в реанимацию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На танкере произошел взрыв без последующего горения (фото из архива)
На танкере произошел взрыв без последующего горения (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
На российском танкере «Онэмен» на Чукотке произошел взрыв

На российском танкере «Онэмен» компании «Анадырьморпорт», следовавшем в порт Анадыря (Чукотка), произошел взрыв. В результате происшествия пострадали два человека — капитан и матрос, они доставлены в реанимацию. Судно не получило пробоин, сейчас его на буксире ведут в порт Анадыря. Что известно и ЧП и состоянии пострадавших — в сбойке URA.RU.

Что произошло

Взрыв произошел во время движения танкера, в хранилище. Танкер отвез 300 тонн топлива в поселок Марково и возвращался в Анадырь пустым. В 50 километрах от точки назначения от случайной искры воспламенились и взорвались пары бензина в хранилище. Пожара не последовало. ЧП произошло в 110 километрах от Анадыря.

Состояние пострадавших

Пострадали два члена экипажа. По информации пресс-службы морского порта Анадырь, это капитан и матрос. Они были доставлены вертолетом в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Оба пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. «Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщает пресс-служба порта. Известно, что у матроса — черепно-мозговая травма.

Есть ли последствия

В пресс-службе порта уточнили, что судно не получило пробоин в результате происшествия и не потеряло герметичности. Танкер взял на буксир толкач «Восток». Сейчас его транспортируют в анадырский порт для проведения проверки и устранения возможных повреждений. Угрозы для окружающей среды и других членов экипажа нет. «Правоохранительные органы дадут правовую оценку случившемуся», — отметили в пресс-службе порта.

Уголовное дело

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после взрыва на танкере. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На российском танкере «Онэмен» компании «Анадырьморпорт», следовавшем в порт Анадыря (Чукотка), произошел взрыв. В результате происшествия пострадали два человека — капитан и матрос, они доставлены в реанимацию. Судно не получило пробоин, сейчас его на буксире ведут в порт Анадыря. Что известно и ЧП и состоянии пострадавших — в сбойке URA.RU. Что произошло Взрыв произошел во время движения танкера, в хранилище. Танкер отвез 300 тонн топлива в поселок Марково и возвращался в Анадырь пустым. В 50 километрах от точки назначения от случайной искры воспламенились и взорвались пары бензина в хранилище. Пожара не последовало. ЧП произошло в 110 километрах от Анадыря. Состояние пострадавших Пострадали два члена экипажа. По информации пресс-службы морского порта Анадырь, это капитан и матрос. Они были доставлены вертолетом в Чукотскую окружную больницу в Анадырь. Оба пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. «Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — сообщает пресс-служба порта. Известно, что у матроса — черепно-мозговая травма. Есть ли последствия В пресс-службе порта уточнили, что судно не получило пробоин в результате происшествия и не потеряло герметичности. Танкер взял на буксир толкач «Восток». Сейчас его транспортируют в анадырский порт для проведения проверки и устранения возможных повреждений. Угрозы для окружающей среды и других членов экипажа нет. «Правоохранительные органы дадут правовую оценку случившемуся», — отметили в пресс-службе порта. Уголовное дело Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после взрыва на танкере. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...