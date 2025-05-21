В Кремле раскрыли, когда будет заключен меморандум мира между Россией и Украиной

Меморандум мира между Россией и Украиной будет заключен после завершения необходимых переговорных процедур, точные сроки пока не называются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что работа по подготовке документа ведется активно
«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично, мы будем вас информировать. Разумеется, большая часть этой работы ведется в дискретном режиме, и она не должна по понятным причинам быть открыта публике», — заявил Песков журналистам. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, будет ли меморандум мира и перечень условий прекращения огня одним и тем же документом, официальный представитель Кремля отметил, что Москва предоставит перечень мер, для прекращения огня.
«Здесь сейчас я не буду вам точно говорить отдельно. Безусловно, отдельно будет перечень мер, перечень условий для прекращения огня. Перечень условий для прекращения огня — вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», — сообщил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести переговоры с Украиной. Встреча прошла 16 мая. Площадкой для беседы был выбран Стамбул (Турция).
Тогда Москва и Киев договорились обменяться мнениями по концу СВО. Также Россия поставила Украине жесткий, но понятный ультиматум. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований, политолога Владимира Брутера, делегация намекнула Киеву, что до Стамбула-3 лучше не доводить, иначе Украина потеряет еще больше областей.
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