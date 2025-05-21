Российскому журналисту предъявили обвинение за программы об Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о заочном предъявлении новых обвинений генеральному директору информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву за его журналистскую деятельность, связанную с освещением ситуации на Украине. Информацию приводят украинские спецслужбы.
«СБУ заочно предъявила Дмитрию Киселеву новое обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в telegram-канале спецслужб. Киселева обвиняют за его профессиональную деятельность, в том числе за аналитические обзоры событий на Украине и освещение ее влияния на мировую политику в программах российского телевидения.
В марте 2022 года СБУ заочно обвинила его в «посягательстве на территориальную целостность Украины», а в 2014 году против него возбуждали дело о «финансировании терроризма». В 2023 году Украина ввела санкции против Киселева, а в 2024 году суд конфисковал его имущество, включая недвижимость в Крыму. Он также находится под санкциями ЕС с 2014 года за поддержку воссоединения Крыма с Россией и освещение событий на Майдане.
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