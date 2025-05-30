Бывшего топ-менеджера «Росатома» Сахарова приговорили к 12 годам колонии

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Приговор вынес Мещанский районный суд Москвы
Приговор вынес Мещанский районный суд Москвы Фото:

Бывший руководитель одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы 30 мая, сообщили в правоохранительных органах. Второй фигурант дела, бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, получил восемь лет колонии.

«Приговором Мещанского районного суда взяткополучатель Сахаров осужден на 12 лет колонии общего режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), а взяткодатель Кокосадзе — на 8 лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Бизнесмен Кокосадзе взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора», — сообщил собеседник ТАСС.

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Бывший руководитель одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес Мещанский районный суд Москвы 30 мая, сообщили в правоохранительных органах. Второй фигурант дела, бизнесмен Элгуджи Кокосадзе, получил восемь лет колонии. «Приговором Мещанского районного суда взяткополучатель Сахаров осужден на 12 лет колонии общего режима с семикратным штрафом (около 228,2 млн рублей), а взяткодатель Кокосадзе — на 8 лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей). Бизнесмен Кокосадзе взят под стражу в зале суда во время оглашения приговора», — сообщил собеседник ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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