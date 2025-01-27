Топ-менеджер «Росатома» признал вину в получении взятки в размере 32 миллионов

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров признал свою вину в получении взятки размером 32,6 миллиона рублей. Об этом говорится в материалах дела.
«Сахаров Г.С. заявил о признании вины и о раскаянии», — говорится в материалах дела, попавших в распоряжение РИА Новости. Средства Сахарову были переданы генеральным директором компании «Оргэнергострой» Элгуджой Кокосадзе за содействие в реализации контрактов. По данным следствия, взятка была дана за содействие в выполнении контрактов.
Ранее Сахаров занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе в госкорпорации «Росатом». С начала прошлого года его перевели на позицию руководителя по контролю за строительными проектами.
На данный момент Сахаров находится под стражей. Защита неоднократно обращалась с просьбой о смягчении меры пресечения, указывая на его государственные и ведомственные награды, а также на тяжелое заболевание его несовершеннолетнего сына. Последний раз суд продлил его арест до 14 апреля, он совпадает с окончанием срока следствия. У подсудимого арестовано все имущество.
Второй фигурант Элгудж Кокосадзе признал вину еще до начала процесса, он находится под подпиской о невыезде. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
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