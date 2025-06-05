У курского полицейского нашли арсенал из автоматов, пистолетов и гранат

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Силовика подозревают в краже как минимум пяти автомато Калашникова
Силовика подозревают в краже как минимум пяти автомато Калашникова Фото:

Подполковника полиции из Курской области подозревают в краже и продаже огнестрельного оружия. По версии следствия, с февраля 2025 года силовик со своими подельниками украли как минимум 10 единиц огнестрельного оружия, а также два противотанковых гранатомета и боеприпасы к ним.

«По предварительным данным, за полгода он и его подельники украли автоматы, пистолеты, гранаты и гранатометы», — пишет Baza. В дальнейшем, по информации издания, силовики планировали перепродать награбленное.

Как сообщается в материалах дела, 43-летний силовик возглавлял отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Вместе с пока неустановленными коллегами он украл с территории Белгородской, Курской и Харьковской областей:

  • Как минимум пять пистолетов Макарова;
  • Не менее пяти автоматов Калашникова;
  • Два гранатомета РПГ-18;
  • Боеприпасы к гранатометам;
  • Пять гранат Ф-1.

В ходе следственных действий полицейский вывел следователей на схрон, в котором находилась часть похищенного оружия. В настоящее время в отношении полковника возбуждено уголовное дело, личности его подельников устанавливаются.

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Подполковника полиции из Курской области подозревают в краже и продаже огнестрельного оружия. По версии следствия, с февраля 2025 года силовик со своими подельниками украли как минимум 10 единиц огнестрельного оружия, а также два противотанковых гранатомета и боеприпасы к ним. «По предварительным данным, за полгода он и его подельники украли автоматы, пистолеты, гранаты и гранатометы», — пишет Baza. В дальнейшем, по информации издания, силовики планировали перепродать награбленное. Как сообщается в материалах дела, 43-летний силовик возглавлял отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Вместе с пока неустановленными коллегами он украл с территории Белгородской, Курской и Харьковской областей: В ходе следственных действий полицейский вывел следователей на схрон, в котором находилась часть похищенного оружия. В настоящее время в отношении полковника возбуждено уголовное дело, личности его подельников устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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