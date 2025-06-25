Трамп планирует обсудить с Зеленским «трудности» Украины во время саммита НАТО

На полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) президент США Дональд Трамп хочет обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским «трудности», с которыми сталкивается Киев на данный момент. Американский лидер также уточнил, что уже виден прогресс в ситуации на Украине.
«Мы обсудим с ним [Зеленским] его трудности. <...> Я полагаю, мы будем обсуждать Украину», — заявил Трамп на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Гааге. Его слова передает телеканал Fox News.
Ранее Дональд Трамп уже выражал намерение провести переговоры с Владимиром Зеленским в ходе саммита. Однако подробности предстоящей встречи он не раскрыл. Позднее Politico написало, что, предположительно, встреча лидеров двух стран может пройти 25 июня.
Ранее организаторы саммита во время фотосессии расставили президентов США и Украины по разным углам, чтобы предотвратить возможное повышение напряжения. По данным The Washington Post, на подобное обратили внимание пользователи социальных сетей. Отмечается, что в момент фотосессии Трамп общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а Зеленский находился в кругу представителей европейских стран.
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