Путин сообщил о сильном желании американских компаний сотрудничать с Россией

В США есть значительное число компаний, которые заинтересованы в возобновлении сотрудничества с российским бизнесом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.
«В США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ», — сказал российский лидер. Он отметил, что Россия располагает перспективными предложениями для сотрудничества с американскими компаниями на Аляске. Слова Путина передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство ведет трансляцию мероприятия.
Владивосток принимает юбилейный, 10-ый по счету Восточный экономический форум, который начал свою работу 3 сентября и продлится до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2025 году центральной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
