Путин сообщил о сильном желании американских компаний сотрудничать с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин сказал, что в США хотят сотрудничать с РФ
Путин сказал, что в США хотят сотрудничать с РФ Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

В США есть значительное число компаний, которые заинтересованы в возобновлении сотрудничества с российским бизнесом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

«В США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ», — сказал российский лидер. Он отметил, что Россия располагает перспективными предложениями для сотрудничества с американскими компаниями на Аляске. Слова Путина передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство ведет трансляцию мероприятия.

Владивосток принимает юбилейный, 10-ый по счету Восточный экономический форум, который начал свою работу 3 сентября и продлится до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2025 году центральной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США есть значительное число компаний, которые заинтересованы в возобновлении сотрудничества с российским бизнесом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. «В США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ», — сказал российский лидер. Он отметил, что Россия располагает перспективными предложениями для сотрудничества с американскими компаниями на Аляске. Слова Путина передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство ведет трансляцию мероприятия. Владивосток принимает юбилейный, 10-ый по счету Восточный экономический форум, который начал свою работу 3 сентября и продлится до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В 2025 году центральной темой мероприятия стало «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...