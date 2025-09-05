Путин: цены по «Силе Сибири-2» формируются так же, как и для поставок в Европу

Цены по проекту «Сила Сибири-2» формируются на рыночных условиях и рассчитываются по той же формуле, что использовалась для экспорта газа в Европу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Что касается цен, то они носят: рыночный характер и рассчитываются по фактически такой же формуле, как и рассчитывались при поставках в Европу... Формула одна и та же, она абсолютно рыночная», — подчеркнул Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий. Агентство ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Кроме того, на ВЭФ-2025 премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар сообщил о намерении начать строительство газопровода «Сила Сибири-2». Как отметил глава правительства, основные параметры соглашения по проекту уже согласованы с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.