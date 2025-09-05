Камчатский губернатор отказался от агитации в разгар землетрясений

Камчатский губернатор Владимир Солодов отказался от агитации в разгар землетрясений. В сентябре он намерен переизбраться на второй срок, однако местные источники агентства сообщают, что в крае совсем нет наружной рекламы.
"В штабе губернатора приняли решение полностью отказаться от такого вида агитации. Цель — провести максимально спокойную кампанию по сценарию консенсуса", — отмечает собеседник URA.RU, близкий к главе региона.
Как правило, баннеры и листовки считаются неотъемлемым элементом любой предвыборной кампании. Конкуренты губернатора же, напротив, активно используют этот инструмент. При этом глава региона пользуется эфирным временем, предоставляющимся кандидатам бесплатно. Он участвует в предвыборных дебатах на телевидении, где рассказывает про свою программу «Камчатка: 10 шагов в будущее». Большинство кандидатов в губернаторы от «Единой России» в 2025 году отказались от участия в теледебатах.
Инсайдер из штаба Солодова объяснил решение тем, что у губернатора и так почти стопроцентная узнаваемость, поэтому тратиться на рекламу было бы бессмысленно. «Напротив, это может разозлить электорат на фоне недавних землетрясений и массовых разрушений», — говорит источник.
Политтехнолог и эксперт ЭИСИ Анна Федорова считает решение Солодова и его штаба правильным. «Когда происходят разные драматические события, например землетрясения, заклеивать поверхности изображением действующего губернатора немножко странно. Люди бы восприняли это негативно, как лишнюю, избыточную вещь», — сказала Федорова.
Эксперт отметила, что доверие избирателей к традиционным СМИ возрастает. Это происходит на фоне отключений интернета, роста информационного шума и мошенничества в сети. «Люди по-новому начинают смотреть на старые добрые форматы, мы здесь немного в обратном направлении движемся. Поэтому участие в дебатах — хороший технологический ход», — резюмировала политтехнолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.