Российский военкор объяснил, почему Зеленский захотел поговорить с Россией

Военкор Коц: Трамп дал Зеленскому пинка для возобновления переговоров с РФ
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Зеленский все еще сохраняет уверенность в своих силах, отметил Коц
Зеленский все еще сохраняет уверенность в своих силах, отметил Коц Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп «дал пинка» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и призвал его проявлять большую гибкость в переговорах. Об этом сообщил военкор Александр Коц, комментируя желание украинского президента возобновить диалог с Россией. 

«Очевидно, Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как „великий миротворец“, дал Зеленскому пинка под задницу и повелел ему быть более сговорчивым», — написал журналист в своем telegram-канале. Он добавил, что США передали Украине ЗРК Patriot при условии возобновления переговоров с Россией.

По мнению военного корреспондента, Киев вряд ли согласится на требования Москвы на третьем раунде переговоров, поскольку Зеленский пока сохраняет уверенность в своих силах. Также отмечается, что сейчас российские войска усиливают свои группировки на фронте.

Ранее Зеленский сообщил, что выполнение достигнутых в Стамбуле российско-украинских соглашений продолжается. Он отметил, что новый секретарь СНБО Рустем Умеров получил задание активизировать переговорный процесс, передает «Национальная служба новостей».

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Президент США Дональд Трамп «дал пинка» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и призвал его проявлять большую гибкость в переговорах. Об этом сообщил военкор Александр Коц, комментируя желание украинского президента возобновить диалог с Россией.  «Очевидно, Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как „великий миротворец“, дал Зеленскому пинка под задницу и повелел ему быть более сговорчивым», — написал журналист в своем telegram-канале. Он добавил, что США передали Украине ЗРК Patriot при условии возобновления переговоров с Россией. По мнению военного корреспондента, Киев вряд ли согласится на требования Москвы на третьем раунде переговоров, поскольку Зеленский пока сохраняет уверенность в своих силах. Также отмечается, что сейчас российские войска усиливают свои группировки на фронте. Ранее Зеленский сообщил, что выполнение достигнутых в Стамбуле российско-украинских соглашений продолжается. Он отметил, что новый секретарь СНБО Рустем Умеров получил задание активизировать переговорный процесс, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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