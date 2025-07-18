Российский военкор объяснил, почему Зеленский захотел поговорить с Россией

Президент США Дональд Трамп «дал пинка» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и призвал его проявлять большую гибкость в переговорах. Об этом сообщил военкор Александр Коц, комментируя желание украинского президента возобновить диалог с Россией.
«Очевидно, Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как „великий миротворец“, дал Зеленскому пинка под задницу и повелел ему быть более сговорчивым», — написал журналист в своем telegram-канале. Он добавил, что США передали Украине ЗРК Patriot при условии возобновления переговоров с Россией.
По мнению военного корреспондента, Киев вряд ли согласится на требования Москвы на третьем раунде переговоров, поскольку Зеленский пока сохраняет уверенность в своих силах. Также отмечается, что сейчас российские войска усиливают свои группировки на фронте.
Ранее Зеленский сообщил, что выполнение достигнутых в Стамбуле российско-украинских соглашений продолжается. Он отметил, что новый секретарь СНБО Рустем Умеров получил задание активизировать переговорный процесс, передает «Национальная служба новостей».
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