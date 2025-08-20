Лавров: встречи на высшем уровне по Украине нужно тщательно готовить

Лавров: в России готовы обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил, что встречи на высшем уровне, касательно кризиса в Киеве, нужно тщательно готовить
Лавров заявил, что встречи на высшем уровне, касательно кризиса в Киеве, нужно тщательно готовить Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия выражает готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, в том числе в рамках политических аспектов, в различных форматах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах. <...> И готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования», — заявил Лавров в ходе своей пресс-конференции. Однако, по его словам, проведение встреч на высшем уровне требует детальной подготовки, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса. 

Он добавил, что в Москве согласны на предоставление Киеву гарантий безопасности. Но есть условие — этом процессе должны на равных участвовать Китай, США, Британия и Франция. Сергей Лавров подчеркнул, что  попытки обсуждать вопросы безопасности без участия РФ — бесперспективны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия выражает готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, в том числе в рамках политических аспектов, в различных форматах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах. <...> И готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования», — заявил Лавров в ходе своей пресс-конференции. Однако, по его словам, проведение встреч на высшем уровне требует детальной подготовки, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса.  Он добавил, что в Москве согласны на предоставление Киеву гарантий безопасности. Но есть условие — этом процессе должны на равных участвовать Китай, США, Британия и Франция. Сергей Лавров подчеркнул, что  попытки обсуждать вопросы безопасности без участия РФ — бесперспективны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...