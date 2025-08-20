Лавров: встречи на высшем уровне по Украине нужно тщательно готовить

Россия выражает готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, в том числе в рамках политических аспектов, в различных форматах. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах. <...> И готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования», — заявил Лавров в ходе своей пресс-конференции. Однако, по его словам, проведение встреч на высшем уровне требует детальной подготовки, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса.
Он добавил, что в Москве согласны на предоставление Киеву гарантий безопасности. Но есть условие — этом процессе должны на равных участвовать Китай, США, Британия и Франция. Сергей Лавров подчеркнул, что попытки обсуждать вопросы безопасности без участия РФ — бесперспективны.
