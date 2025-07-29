В России оценили желание США расширить торговые отношения с государством

Песков: для нормализации отношений России и США нужны импульсы с двух сторон
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков выразил надежду, что улучшение отношений России и США приобретет большую динамику
Песков выразил надежду, что улучшение отношений России и США приобретет большую динамику Фото:

Процесс нормализации отношений России и США идет медленно и требует усилий с обеих сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание Вашингтона расширить торговые отношения с Москвой.

«Есть определенное замедление, действительно. Пока процесс нормализации идет не шатко не валко. Хотелось бы видеть большую динамику, но чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон, поэтому мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся на то, что этот процесс все-таки приобретет большую динамику», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Трамп выразил заинтересованность в расширении торговли с Россией при условии мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Россия обладает значительными запасами ценных ресурсов, и это может стать основой для взаимодействия между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Процесс нормализации отношений России и США идет медленно и требует усилий с обеих сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание Вашингтона расширить торговые отношения с Москвой. «Есть определенное замедление, действительно. Пока процесс нормализации идет не шатко не валко. Хотелось бы видеть большую динамику, но чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон, поэтому мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся на то, что этот процесс все-таки приобретет большую динамику», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Трамп выразил заинтересованность в расширении торговли с Россией при условии мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Россия обладает значительными запасами ценных ресурсов, и это может стать основой для взаимодействия между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...