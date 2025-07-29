В России оценили желание США расширить торговые отношения с государством

Процесс нормализации отношений России и США идет медленно и требует усилий с обеих сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание Вашингтона расширить торговые отношения с Москвой.
«Есть определенное замедление, действительно. Пока процесс нормализации идет не шатко не валко. Хотелось бы видеть большую динамику, но чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон, поэтому мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся на то, что этот процесс все-таки приобретет большую динамику», — отметил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Трамп выразил заинтересованность в расширении торговли с Россией при условии мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Россия обладает значительными запасами ценных ресурсов, и это может стать основой для взаимодействия между странами.
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