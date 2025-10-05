Десятки человек в Непале погибли из-за мощного тайфуна

В Непале погибли около 50 человек из-за наводнений и оползней
Из-за наводнения и оползней в Непале погибло несколько десятков людей
Из-за наводнения и оползней в Непале погибло несколько десятков людей Фото:

В Непале минимум 47 человек погибли из-за наводнений и оползней, спровоцированных проливными дождями. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Сильные дожди в Непале убили по меньшей мере 47 человек и заблокировали дороги», — сообщило Reuters. В районе Илам на востоке Непала из-за оползней погибли 35 человек, еще трое — после ударов молний в других районах страны, сообщил представитель вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи.

Еще девять человек, по словам Дхаубоджи, пропали после наводнения. Как заявил  представитель Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими в Непале Шанти Махат, спасательные работы по поиску пропавших продолжаются.

По данным Hindustan Times, в Непале погибли 22 человека. А сильные дожди прогнозируются в регионе до 6 октября.  

