Десятки человек в Непале погибли из-за мощного тайфуна

В Непале минимум 47 человек погибли из-за наводнений и оползней, спровоцированных проливными дождями. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Сильные дожди в Непале убили по меньшей мере 47 человек и заблокировали дороги», — сообщило Reuters. В районе Илам на востоке Непала из-за оползней погибли 35 человек, еще трое — после ударов молний в других районах страны, сообщил представитель вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи.
Еще девять человек, по словам Дхаубоджи, пропали после наводнения. Как заявил представитель Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими в Непале Шанти Махат, спасательные работы по поиску пропавших продолжаются.
По данным Hindustan Times, в Непале погибли 22 человека. А сильные дожди прогнозируются в регионе до 6 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.