Грузии предрекли начало войны

ЕС и другие структуры, которые провоцируют антиправительственные беспорядки в Грузии пытаются добиться начала гражданской войны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Все ресурсы и социальные институты Евросоюза и занимающиеся специальными мероприятиями структуры нацелены на то, чтобы максимально в Грузии начать гражданскую войну, чтобы был „майдан“ по примеру Украины», — заявил Водолацкий. Его слова приводит ТАСС.
Ранее поступала информация о том, что, в результате беспорядков в Грузии, пострадало не менее 21 сотрудника полиции. Также сообщается о травмированных 6 участников акции протеста. Все они были госпитализированы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.