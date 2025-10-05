Грузии предрекли начало войны

Водолацкий: ЕС пытается добиться начала гражданской войны
ЕС пытается добиться «майдана» Грузии, заявил Водолацкий
ЕС и другие структуры, которые провоцируют антиправительственные беспорядки в Грузии пытаются добиться начала гражданской войны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Все ресурсы и социальные институты Евросоюза и занимающиеся специальными мероприятиями структуры нацелены на то, чтобы максимально в Грузии начать гражданскую войну, чтобы был „майдан“ по примеру Украины», — заявил Водолацкий. Его слова приводит ТАСС.

Ранее поступала информация о том, что, в результате беспорядков в Грузии, пострадало не менее 21 сотрудника полиции. Также сообщается о травмированных 6 участников акции протеста. Все они были госпитализированы.

