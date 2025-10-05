Военный врач рукой «завел» сердце раненому бойцу ВС России

Врачи медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ вручную заводили сердце раненному бойцу в зоне СВО. Об этом сообщил анестезиолог военного госпиталя с позывным «Герда».
«Наверное, такой из самых запоминающихся случаев — когда достали огромный осколок из сердца. Бойца уже к нам привезли с остановкой сердца. Мы завезли его в операционную, проводили реанимацию полчаса», — заявил анестезиолог. Его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что раненый боец выжил.
Судя по информации, врачи вскрыли грудную клетку и напрямую стали качать бойцу сердце. Также из бойца был вытащен большой осколок.
Врачи спасают жизни в экстремальных условиях не только в зоне спецоперации. Ранее президент РФ Владимир Путин вручил награду медицинским работникам Камчатского края. Они, во время землетрясения должали вести операцию и спасли жизнь пациента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.