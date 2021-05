Проект Манижи о русских женщинах и продолжение «Бората-2»

Певица Манижа запустила инстаграм-проект об уникальности русских женщин Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Новая неделя будет ежедневно радовать нас большими премьерами. Так, во вторник нас ждут именитые премьеры из мира кино, музыки и театра. А также интересный инстаграм-проект от финалистки Евровидения.

Что сделать утром

Новый день — новая музыка. У электронного проекта Механический Пес Андрея Лысикова (Дельфин) вышел новый альбом «Розовый 505.85 nm». Тематически релиз продолжает предыдущую пластинку «Температура горения бумаги», где антиутопические настроения литературы XX века сочетаются с электронными синтезаторами и драм-машинами. Альбом уже можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Что сделать днем

Днем советуем оценить проект певицы Манижи, которая представляла Россию на «Евровидении-2021» с песней «Русская женщина» в минувшие выходные. Манижа создала отдельный аккаунт и назвала его «инстаграм-памятником». В нем приняли участие женщины, которых можно было увидеть на большом экране за спиной артистки во время ее выступления в Роттердаме. В каждом посте участницы отвечают на вопрос «Кто такая русская женщина?» В проекте приняли участие актрисы Александра Бортич и Чулпан Хаматова, журналистки Елены Костюченко и Саша Сулим, и другие известные женщины из России.

Что сделать вечером

25 мая выходит спешел «Бората-2», в котором покажут несколько новых сцен из культового фильма. Специальный выпуск под длинным названием «Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine» выйдет на Amazon Prime Video в трех частях.

А еще на сервисе Okko появился балет «Приказ короля» в постановке театра «Урал Опера Балет». Это современный спектакль под музыку композитора Анатолия Королева, вдохновленный одним из забытых балетов легендарного хореографа Мариуса Петипа. В постановке представлена новая хореография и оригинальный сценарий.