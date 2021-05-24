Проект Манижи о русских женщинах и продолжение «Бората-2»

Новая неделя будет ежедневно радовать нас большими премьерами. Так, во вторник нас ждут именитые премьеры из мира кино, музыки и театра. А также интересный инстаграм-проект от финалистки Евровидения.
Что сделать утром
Новый день — новая музыка. У электронного проекта Механический Пес Андрея Лысикова (Дельфин) вышел новый альбом «Розовый 505.85 nm». Тематически релиз продолжает предыдущую пластинку «Температура горения бумаги», где антиутопические настроения литературы XX века сочетаются с электронными синтезаторами и драм-машинами. Альбом уже можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
Что сделать днем
Днем советуем оценить проект певицы Манижи, которая представляла Россию на «Евровидении-2021» с песней «Русская женщина» в минувшие выходные. Манижа создала
Что сделать вечером
25 мая выходит спешел «Бората-2», в котором покажут несколько новых сцен из культового фильма. Специальный выпуск под длинным названием «Borat Supplemental Reportings Retrieved from Floor of Stable Containing Editing Machine» выйдет на Amazon Prime Video в трех частях.
А еще на сервисе Okko появился балет «Приказ короля» в постановке театра «Урал Опера Балет». Это современный спектакль под музыку композитора Анатолия Королева, вдохновленный одним из забытых балетов легендарного хореографа Мариуса Петипа. В постановке представлена новая хореография и оригинальный сценарий.
План на 26 мая мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в