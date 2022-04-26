Власти нашли способ снизить траты людей на проезд в транспорте

Для этого Мишустин наведет порядок в регионах по примеру Москвы

26 апреля 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Рф Михаил Мишустин нашел способ минимизировать расходы россиян на транспорт Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти нашли способ сдержать рост расходов россиян на проезд в общественном транспорте. Правительство ограничило возможности частных перевозчиков, которые теперь не смогут по собственному усмотрению менять или отменять маршруты и тем самым вынуждать пассажиров добираться до места с пересадками. Мера, которую на совещании оперштаба по борьбе с санкциями 26 апреля озвучил премьер-министр Михаил Мишустин, позволит людям сохранить деньги, как это сделано в Москве, объяснили эксперты URA.RU. Проблему с пассажирскими перевозками в регионах Мишустин обозначил в самом начале совещания. «Закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать перевозки. И далеко не все из них делают это вынужденно — из-за уменьшения пассажиропотока. Недобросовестные компании злоупотребляют, так как перегруженные автобусы приносят больше прибыли. При этом они сохраняют за собой выделенное время для остановок, не допуская конкурентов», — пояснил премьер. Региональные власти должны строго следить за качеством и доступностью пассажирских перевозок, сказал Михаил Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По его словам, из-за действий недобросовестных перевозчиков пассажиры вынуждены передвигаться с пересадками, тратить лишнее время на дорогу и платить дважды. «Ограничим для перевозчиков возможность уведомительного изменения маршрутов и их произвольного прекращения. Власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта. Если они ухудшаются — допускать на линии других предпринимателей», — сказал Мишустин. Плата за проезд должна быть обоснована реальными издержками автотранспортных предприятий, считает Мишустин. «Рассчитываем, что эта мера позволит людям добираться до места назначения быстрее, комфортнее и за обоснованную плату, а не искусственно созданную дефицитом мест на маршрутах», — заключил премьер. Правительство взяло на себя задачу сохранения личных финансов россиян, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохранение финансовой стабильности людей в условиях санкций становится главной задачей правительства РФ и региональных властей, полагает генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «В структуре личных трат россиян — продукты, медицина, услуги ЖКХ и общественный транспорт. Причем траты на передвижение становятся важной статьей расхода. Вопрос транспортной связанности важен как с точки зрения пополнения личного кошелька, так как часто люди добираются на работу на общественном транспорте, так и для экономики в целом», — добавил собеседник. У региональных властей не всегда есть возможность выделить дополнительные средства на устранение сбоев в пассажирских перевозках, а у людей в ситуации кризиса нет возможности платить за транспорт больше, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Актуальность проблемы возросла в связи со снижением уровня жизни из-за санкций. Раньше один перевозчик отменил маршрут — на него пожаловались и пустили другой. Это в Москве все отлажено, а в некоторых регионах порой общественный транспорт — единственный способ добраться до работы. Когда у людей мало денег, то сбой маршрута — это уже трагедия», — отметил политолог. Статья по теме Правительство страхует россиян от нового роста цен Власти встали на сторону людей, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Чтобы оптимизировать свою работу, некоторые частные компании могут без предупреждения менять маршруты. Для компании это выход из кризисной ситуации, но для населения — это сложности. Мишустин выступает на стороне людей», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Власти нашли способ сдержать рост расходов россиян на проезд в общественном транспорте. Правительство ограничило возможности частных перевозчиков, которые теперь не смогут по собственному усмотрению менять или отменять маршруты и тем самым вынуждать пассажиров добираться до места с пересадками. Мера, которую на совещании оперштаба по борьбе с санкциями 26 апреля озвучил премьер-министр Михаил Мишустин, позволит людям сохранить деньги, как это сделано в Москве, объяснили эксперты URA.RU. Проблему с пассажирскими перевозками в регионах Мишустин обозначил в самом начале совещания. «Закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать перевозки. И далеко не все из них делают это вынужденно — из-за уменьшения пассажиропотока. Недобросовестные компании злоупотребляют, так как перегруженные автобусы приносят больше прибыли. При этом они сохраняют за собой выделенное время для остановок, не допуская конкурентов», — пояснил премьер. По его словам, из-за действий недобросовестных перевозчиков пассажиры вынуждены передвигаться с пересадками, тратить лишнее время на дорогу и платить дважды. «Ограничим для перевозчиков возможность уведомительного изменения маршрутов и их произвольного прекращения. Власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта. Если они ухудшаются — допускать на линии других предпринимателей», — сказал Мишустин. Плата за проезд должна быть обоснована реальными издержками автотранспортных предприятий, считает Мишустин. «Рассчитываем, что эта мера позволит людям добираться до места назначения быстрее, комфортнее и за обоснованную плату, а не искусственно созданную дефицитом мест на маршрутах», — заключил премьер. Сохранение финансовой стабильности людей в условиях санкций становится главной задачей правительства РФ и региональных властей, полагает генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «В структуре личных трат россиян — продукты, медицина, услуги ЖКХ и общественный транспорт. Причем траты на передвижение становятся важной статьей расхода. Вопрос транспортной связанности важен как с точки зрения пополнения личного кошелька, так как часто люди добираются на работу на общественном транспорте, так и для экономики в целом», — добавил собеседник. У региональных властей не всегда есть возможность выделить дополнительные средства на устранение сбоев в пассажирских перевозках, а у людей в ситуации кризиса нет возможности платить за транспорт больше, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Актуальность проблемы возросла в связи со снижением уровня жизни из-за санкций. Раньше один перевозчик отменил маршрут — на него пожаловались и пустили другой. Это в Москве все отлажено, а в некоторых регионах порой общественный транспорт — единственный способ добраться до работы. Когда у людей мало денег, то сбой маршрута — это уже трагедия», — отметил политолог. Власти встали на сторону людей, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Чтобы оптимизировать свою работу, некоторые частные компании могут без предупреждения менять маршруты. Для компании это выход из кризисной ситуации, но для населения — это сложности. Мишустин выступает на стороне людей», — резюмировал эксперт.