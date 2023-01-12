Путин нашел способ обеспечить экономику РФ IT-специалистами

В России появится особое место подготовки будущих программистов

12 января 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать IT-лагерь для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин нашел способ решить кадровую проблему в IT-сфере и обеспечить в обозримой перспективе экономику компьютерщиками. Будущих программистов будут растить на базе детского лагеря в ЦФО. Комментируя итоги встречи Путина с липецким губернатором Игорем Артамоновым 12 января, эксперты называют это одной из важных составляющих стратегии развития IT-направления в России. Вместе с тем, полагают политологи, мало вырастить айтишников, из них нужно воспитать патриотов своей страны. Встреча с Артамоновым президент Путин начал с традиционного вопроса о социально-экономической ситуации в Липецкой области. По словам губернатора, власти занимаются поддержкой семей мобилизованных. «Мы создали единое окно для решения проблемы. По каждой семье имеем полную информацию, что ей необходимо», — заверил глава региона. Президент РФ Владимир Путин одной из главных задач для всех губернаторов назвал поддержку семей мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Артамонов доложил о стабильной ситуации на рынке труда. Властям удалось избежать негативных последствий после ухода зарубежных инвесторов (в Липецкой области почти 300 компаний с иностранным участием). Как доложил губернатор, «одни инвесторы заместили других». Совместно с белорусскими партнерами власти начали возрождать некогда крупнейшее предприятие региона — Липецкий тракторный завод. В 2022 году область получила рекордный урожай сои и зерна. Липецкие аграрии наращивают экспортный потенциал. «Сельское хозяйство — это наша гордость», — подчеркнул Артамонов. Региональные власти дважды подняли зарплаты бюджетникам. С помощью социальных контрактов поддерживают тех жителей, кто находится за чертой бедности и хочет заняться предпринимательством. Строятся новые и ремонтируются действующие медицинские учреждения. Липецкий губернатор Игорь Артамонов предложил президенту РФ поддержать проект IT-лагеря для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В скором времени, по словам Артамонова, в планах властей — открыть на базе бывшего советского пионерлагеря «Прометей» новый, с IT-уклоном. Как отметил глава региона, он был построен в 1977 году. »«Прометей» был четвертым в СССР лагерем [после «Артека», «Орленка» и «Океана»] по числу отдыхающих за смену детей — принимал до 1300 человек. Это был круглогодичный лагерь с двумя школами. Он пришел в запустение, находился в частных руках. Мы направим туда 500 млн рублей. Хотим создать там интеллект-центр, чтобы это был лагерь отдыха с IT-уклоном. Такого нет еще в стране. Мы бы хотели, чтобы кадры для новой экономики у нас активно готовились и [дети] могли круглогодично, в том числе из ЦФО отдыхать и получать IT-навыки», — отметил Артамонов. Он попросил президента включить этот проект в федеральную программу и поддержать его реализацию. Из детей можно вырастить квалифицированных айтишников, которые к тому же будут настоящими патриотами своей страны, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин поддержал идею. В целом, по словам президента, Липецкая область «демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям». «Это рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. На это нужно было с самого начала обращать внимание, и у вас это получилось, это очень хорошо. И вопросы защиты окружающей среды должны оставаться в центре внимания», — сказал Путин. Поддержка президентом идеи создания детского IT-лагеря обоснована, пояснил URA.RU завотделом внутриполитических процессов ИМЭМО РАН, политолог Владимир Пантин. Это связано с существующей в России кадровой проблемой в IT-сфере. «При этом у айтишников специфический взгляд на собственную страну, на ее историю, культуру, науку — им кажется, что они все знают. Но у многих часто страдает фундаментальное образование, ограничен кругозор. Остро стоит вопрос патриотического воспитания. Поэтому нужно действовать комплексно, о чем говорит опыт Белоруссии 2020 года, когда президент Александр Лукашенко сказал, что вскормил айтишников, а во время протестов часть из них работала против своей страны. Лагерь — это важно, но это лишь одно из направлений работы», — полагает политолог. Работа с детьми — одно из направлений в сфере развития IT-технологий в России, пояснили эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Похожего мнения придерживается и вице-президент Российской ассоциации политконсультантов, бывший начальник отдела агитации и пропаганды ЦИК «Единой России» Андрей Максимов. Он пояснил URA.RU, что направление работы с детьми не исчерпывающее. «Это такой азиатский вариант «лечения»: путь в долгую, который даст свои плоды в лучшем случае через 5-6 лет. Руководству страны важно создать условия для работы IT-специалистов, высокий уровень зарплат, дать возможность проектной работы для творческих групп. Нужно учитывать, что IT-сфера крайне свободолюбивая. Поэтому нужны, во-первых, экономические стимулы, во-вторых, ненавязчивые общественно-гражданским стимулы, чтобы айтишники работали на Родину», — отметил Максимов. Статья по теме Путин озвучил стратегию работы с теми, кто будет руководить РФ Государственное влияние на работу с будущими IT-специалистами действительно велико, и Путин осознанно уделяет ей особое внимание, убежден политолог Георгий Федоров. «Без этого с большой вероятностью этот человек в молодом возрасте либо пойдет работать на Запад, где ему предложат хорошие условия, либо в другую сферу, которая будет приносить ему больше дохода. Если же с детства воспитывать детей [„правильно“], тогда можно будет отбирать талантливых программистов на раннем этапе для работы на государственные нужды», — убежден Федоров. 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Президент РФ Владимир Путин нашел способ решить кадровую проблему в IT-сфере и обеспечить в обозримой перспективе экономику компьютерщиками. Будущих программистов будут растить на базе детского лагеря в ЦФО. Комментируя итоги встречи Путина с липецким губернатором Игорем Артамоновым 12 января, эксперты называют это одной из важных составляющих стратегии развития IT-направления в России. Вместе с тем, полагают политологи, мало вырастить айтишников, из них нужно воспитать патриотов своей страны. Встреча с Артамоновым президент Путин начал с традиционного вопроса о социально-экономической ситуации в Липецкой области. По словам губернатора, власти занимаются поддержкой семей мобилизованных. «Мы создали единое окно для решения проблемы. По каждой семье имеем полную информацию, что ей необходимо», — заверил глава региона. Артамонов доложил о стабильной ситуации на рынке труда. Властям удалось избежать негативных последствий после ухода зарубежных инвесторов (в Липецкой области почти 300 компаний с иностранным участием). Как доложил губернатор, «одни инвесторы заместили других». Совместно с белорусскими партнерами власти начали возрождать некогда крупнейшее предприятие региона — Липецкий тракторный завод. В 2022 году область получила рекордный урожай сои и зерна. Липецкие аграрии наращивают экспортный потенциал. «Сельское хозяйство — это наша гордость», — подчеркнул Артамонов. Региональные власти дважды подняли зарплаты бюджетникам. С помощью социальных контрактов поддерживают тех жителей, кто находится за чертой бедности и хочет заняться предпринимательством. Строятся новые и ремонтируются действующие медицинские учреждения. В скором времени, по словам Артамонова, в планах властей — открыть на базе бывшего советского пионерлагеря «Прометей» новый, с IT-уклоном. Как отметил глава региона, он был построен в 1977 году. »«Прометей» был четвертым в СССР лагерем [после «Артека», «Орленка» и «Океана»] по числу отдыхающих за смену детей — принимал до 1300 человек. Это был круглогодичный лагерь с двумя школами. Он пришел в запустение, находился в частных руках. Мы направим туда 500 млн рублей. Хотим создать там интеллект-центр, чтобы это был лагерь отдыха с IT-уклоном. Путин поддержал идею. В целом, по словам президента, Липецкая область «демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям». «Это рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. На это нужно было с самого начала обращать внимание, и у вас это получилось, это очень хорошо. И вопросы защиты окружающей среды должны оставаться в центре внимания», — сказал Путин. Поддержка президентом идеи создания детского IT-лагеря обоснована, пояснил URA.RU завотделом внутриполитических процессов ИМЭМО РАН, политолог Владимир Пантин. Это связано с существующей в России кадровой проблемой в IT-сфере. «При этом у айтишников специфический взгляд на собственную страну, на ее историю, культуру, науку — им кажется, что они все знают. Но у многих часто страдает фундаментальное образование, ограничен кругозор. Остро стоит вопрос патриотического воспитания. Похожего мнения придерживается и вице-президент Российской ассоциации политконсультантов, бывший начальник отдела агитации и пропаганды ЦИК «Единой России» Андрей Максимов. Он пояснил URA.RU, что направление работы с детьми не исчерпывающее. «Это такой азиатский вариант «лечения»: путь в долгую, который даст свои плоды в лучшем случае через 5-6 лет. Руководству страны важно создать условия для работы IT-специалистов, высокий уровень зарплат, дать возможность проектной работы для творческих групп. Государственное влияние на работу с будущими IT-специалистами действительно велико, и Путин осознанно уделяет ей особое внимание, убежден политолог Георгий Федоров. «Без этого с большой вероятностью этот человек в молодом возрасте либо пойдет работать на Запад, где ему предложат хорошие условия, либо в другую сферу, которая будет приносить ему больше дохода. Если же с детства воспитывать детей [„правильно“], тогда можно будет отбирать талантливых программистов на раннем этапе для работы на государственные нужды», — убежден Федоров.