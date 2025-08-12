Жителей города на Аляске эвакуируют

Жителей Аляски у ледника Менденхолл эвакуируют из-за паводка
В городе Джуно на Аляске ожидают паводок из-за таяния ледника
В городе Джуно на Аляске ожидают паводок из-за таяния ледника

Жителей города Джуно в американском штате Аляска призывают к эвакуации в связи с надвигающимся прорывом ледника Менденхолл, несмотря на установленные в 2024 году защитные барьеры. Об этом пишет издание Alaska Beacon.

«Мы выпускаем эти рекомендации по эвакуации, потому что, мы не готовы рисковать чьей-либо жизнью или безопасностью», — говорится в материале. Уточняется что противопаводковые барьеры еще не были испытаны при реальном наводнении.

Паводки на леднике Менденхолл происходят с 2011 года. В связи с изменениями климата наводнения, вызванные таянием ледника из года в год становятся сильнее. В 2024 году паводок разрушил 290 домов в Джуно.

Это происходит в преддверии исторических переговоров России и США на Аляске. 15 августа ожидается встреча двух президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина. При этом официально точный город еще не назывался. 

