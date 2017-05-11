16:59 11 мая 2017 0

Суд приговорил Соколовского к 3,5 годам условного заключения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) надеется, что блогер Руслан Соколовский будет воспринимать приговор суда, как «знак того, что в мире есть милосердие».

«Мы надеемся, что этот человек все-таки воспримет такой мягкий приговор как, может быть, знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия — Бог», — процитировал игумена Серапиона RT.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая приговорил Соколовского к 3,5 годам условного заключения. Его обвинили по трем уголовным статьям за возбуждение ненависти либо вражды, нарушение права на свободу совести и вероисповедания и приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию с приговора блогеру.

Протодиакон Андрей Кураев ранее заявил журналисту «URA.RU», что под обвинение в оскорблении чувств верующих попадает скорее Екатеринбургская епархия, чем блогер Руслан Соколовский: «Само дело Соколовского и суд над ним породили у многих верующих крайне негативное отношение к церкви. Виновата в этом Екатеринбургская епархия».