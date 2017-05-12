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12 мая 2017
13:47  12 мая 2017 3

Аксенов надеется, что Путин первым проедет по трассе «Таврида» в Крыму

На открытие дороги хотят пригласить президента - чтобы тот лично оценил трассуФото: личный сайт Владимира Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов надеется, что президент РФ Владимир Путин первым проедет по трассе «Таврида» в Крыму.

«Мы будем стараться пригласить Владимира Владимировича на открытие дороги, — признался Аксенов, которого цитирует „Газета.ру“. — Это все-таки второй по объему финансирования проект». Глава Крыма предположил, что трассу откроют синхронизованно с Крымским мостом. «Поэтому надеемся, что первым будет наш лидер, наш президент», — подытожил Аксенов, добавив, что качество нового дорожного покрытия он испытает лично вместе с министром транспорта России Максимом Соколовым.

Ранее стало известно, что в Крыму официально стартовало строительство федеральной четырехполосной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Церемония установки закладного камня состоялась в 37 километрах от Симферополя. По словам главы Минтранспорта РФ Соколова, строительство трассы «Таврида» не выйдет за пределы 140 млрд рублей, ее протяженность составит более 260 км. Как отмечает «Русская планета», предполагается, что первый этап строительства должен быть завершен к концу будущего года, второй — к концу 2020-го.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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