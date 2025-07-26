Катар пригрозил Европе прекратить поставки газа

Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.
«Катар может окончательно прекратить поставки СПГ в Евросоюз», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произойдет если ЕС не смягчит климатические требования к экспорту газа.
Министр энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби заявил, что страна может переориентировать поставки на другие рынки, если директива не будет изменена. Он отметил, что новые правила противоречат катарским законам и нарушают Парижское соглашение.
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