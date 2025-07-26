Катар пригрозил Европе прекратить поставки газа

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Европа может остаться без газа из Катара
Европа может остаться без газа из Катара Фото:

Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

«Катар может окончательно прекратить поставки СПГ в Евросоюз», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произойдет если ЕС не смягчит климатические требования к экспорту газа.

Министр энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби заявил, что страна может переориентировать поставки на другие рынки, если директива не будет изменена. Он отметил, что новые правила противоречат катарским законам и нарушают Парижское соглашение.

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Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу. Об этом пишет газета Welt am Sonntag. «Катар может окончательно прекратить поставки СПГ в Евросоюз», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это произойдет если ЕС не смягчит климатические требования к экспорту газа. Министр энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби заявил, что страна может переориентировать поставки на другие рынки, если директива не будет изменена. Он отметил, что новые правила противоречат катарским законам и нарушают Парижское соглашение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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