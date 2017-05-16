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16 мая 2017
18:35  16 мая 2017 0

Нападающая УГМК женилась на бывшей одноклубнице

Трехкратная чемпионка WNBAФОТО: YouTube Мария Пантина

Баскетболистка «Финикс Меркури» и «УГМК» Дайана Таурази, признанная недавно наиболее ценным игроком (Most Valuable Player, MVP) чемпионата России, 13 мая официально зарегистрировала отношения со своей бывшей одноклубницей по «Финиксу» Пенни Тэйлор.

«Просто потрясающий день. Один из самых счастливых из всех, что у нас были. Жаль, что вскоре после свадьбы „Финикс“ проиграл свой матч, и всё же мы очень счастливы. Было круто», — сказала Таурази.

В 2016 году Тэйлор завершила профессиональную карьеру и стала директором клуба по развитию игроков. Дайана и Пенни выиграли в составе «Финикса» три чемпионских титула WNBA.

Тейлор завершила карьеру игрока в 2016 году. Дайана и Пенни выиграли три чемпионских титула WNBA в составе команды «Феникс», сообщает «Чемпионат.com».

Семен Гринберг
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