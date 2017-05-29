{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
19:07  29 мая 2017 0

«Сырьевые олигархи достали». Навальный в новом видео опроверг все аргументы Усманова

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Оппозиционер закончил выступление информацией об изнасилованииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал ответ бизнесмену Алишеру Усманову, который уже дважды обратился к основателю Фонда борьбы с коррупцией через YouTube. «Очень рекомендую посмотреть ролик, где максимально просто изложено, почему я считаю, что Усманов пытается ввести нас в заблуждение своими рассказами о своем бизнесе», — отмечает Навальный.

Оппозиционер доказывает, что Усманов приватизировал активы, «платил за это по относительным меркам копейки, а „сотни миллионов долларов “ налогов — это лишь небольшая часть того, что он на самом деле должен был заплатить». Новый видеоролик Навального построен на изучении более двух тысяч страниц ежегодных отчетов о работе инвестиционной компании «Интерфин», ставшей первым действительно серьезным делом будущего олигарха.

«Ее он будто бы создал благодаря партнерам, которые поверили в его талант и скинулись по 10 миллионов долларов», — отмечает оппозиционер. Далее Алексей Навальный подробно рассматривает процесс приватизации металлургических комбинатов Алишером Усмановым, изучает вывод прибыли в офшоры и останавливается на инциденте с изнасилованием, которое приписывают олигарху.

«Сырьевые олигархи достали. Это вредные люди. Они не приносят пользы совсем. Они ничего не построили, не изобрели и не сделали. Они зарабатывают на сырье, коррупции и низкой зарплате рабочих», — говорит оппозиционер в финале записи и призывает выйти на митинг 12 июня.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая, Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку о проведении митинга против коррупции. Мероприятие заявлено на 12 июня, с 14 до 17 часов. Навальный считает, что его могут посетить до 15 тысяч человек.

В соцсети «ВКонтакте», в паблике «Команда Навального», перечислены несколько десятков городов, где планируются митинги. На Урале это Екатеринбург, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Березники, Магнитогорск, Мегион, Нижневартовск, Ноябрьск, Пермь, Пыть-Ях, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров