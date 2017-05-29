19:07 29 мая 2017 0

Оппозиционер закончил выступление информацией об изнасиловании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал ответ бизнесмену Алишеру Усманову, который уже дважды обратился к основателю Фонда борьбы с коррупцией через YouTube. «Очень рекомендую посмотреть ролик, где максимально просто изложено, почему я считаю, что Усманов пытается ввести нас в заблуждение своими рассказами о своем бизнесе», — отмечает Навальный.

Оппозиционер доказывает, что Усманов приватизировал активы, «платил за это по относительным меркам копейки, а „сотни миллионов долларов “ налогов — это лишь небольшая часть того, что он на самом деле должен был заплатить». Новый видеоролик Навального построен на изучении более двух тысяч страниц ежегодных отчетов о работе инвестиционной компании «Интерфин», ставшей первым действительно серьезным делом будущего олигарха.

«Ее он будто бы создал благодаря партнерам, которые поверили в его талант и скинулись по 10 миллионов долларов», — отмечает оппозиционер. Далее Алексей Навальный подробно рассматривает процесс приватизации металлургических комбинатов Алишером Усмановым, изучает вывод прибыли в офшоры и останавливается на инциденте с изнасилованием, которое приписывают олигарху.

«Сырьевые олигархи достали. Это вредные люди. Они не приносят пользы совсем. Они ничего не построили, не изобрели и не сделали. Они зарабатывают на сырье, коррупции и низкой зарплате рабочих», — говорит оппозиционер в финале записи и призывает выйти на митинг 12 июня.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая, Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку о проведении митинга против коррупции. Мероприятие заявлено на 12 июня, с 14 до 17 часов. Навальный считает, что его могут посетить до 15 тысяч человек.

В соцсети «ВКонтакте», в паблике «Команда Навального», перечислены несколько десятков городов, где планируются митинги. На Урале это Екатеринбург, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Березники, Магнитогорск, Мегион, Нижневартовск, Ноябрьск, Пермь, Пыть-Ях, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск.