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29 мая 2017
11:47  29 мая 2017 0

Навальный подал заявку на антикоррупционные митинги в Москве и на Урале. ФОТО

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Алексей Навальный собрался устроить митинги по всей странеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку о проведении митинга против коррупции. Копию заявки Навальный опубликовал на своем сайте.

Мероприятие, как указано в документе, заявлено на 12 июня, с 14 до 17 часов. Навальный считает, что на мероприятие могут прийти до 15 тысяч человек. Митинг, как уточняется, носит антикоррупционный характер. «Выступление в поддержку требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России», — говорится в заявке.

Навальный уточняет, что заявку подавал лично, этим мероприятием он собирается создать в стране «атмосферу тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении». Он также сообщил, что его сторонники подали заявки на проведение митинга во многих крупных городах страны.В соцсети «ВКонтакте» в паблике «Команда Навального». перечислены несколько десятков городов, где подают заявки для проведения митингов. На Урале это: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Березники, Магнитогорск, Мегион, Нижневартовск, Ноябрьск, Пермь, Пыть-Ях, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск.

При несогласовании заявки местными властями Навальный все равно призывает выйти сторонников на митинг. «Это наша страна, и в День России мы имеем право выйти на улицу под российскими флагами», — заявляет оппозиционер.

Нина Калинина
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