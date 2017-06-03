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03 июня 2017
13:40  03 июня 2017 0

Глава Пентагона предупредил о конфронтации с Китаем

Американские эсминцы, военный корабль, море, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
США идут на конфликт с Поднебесной из-за морских границФото: depositphotos.com © URA.RU

США не исключает возможность конфронтации с Китаем в связи со строительством государством милитаризованных островов в Южно-Китайском море. Об этом заявил глава Пентагона Джефф Мэттис.

По мнению Джеффа Мэттиса, таким образом Китай проявил «неуважение к интересам других государств», а также демонстрирует пренебрежение международным правом, сообщает телеканал 360. Глава Пентагона отметил, что экономики США и КНР обречены на конкуренцию, однако при этом страны могут сотрудничать «в тех областях, где у государств общие цели».

Издание отмечает, что по морским границам и зонам ответственности в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях у Китая постоянно возникают разногласия с Японией, Вьетнамом и Филиппинами. КНР настаивает, что страны G7 должны сохранять нейтралитет при решении территориальных споров в регионе.

Нина Калинина
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