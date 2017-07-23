05:17 23 июля 2017 0

Очередной конфликт в Иерусалиме разгорелся после убийства израильских полицейских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время прямого эфира о столкновениях с палестинцами у Львиных ворот в Иерусалиме, солдат армии Израиля ударил в спину корреспондента RT. Видео инцидента опубликовано на сайте телеканала.

«Вечером 22 июля в Иерусалиме у Львиных ворот корреспондент RT Далия Ан-Ниммари подверглась нападению израильских солдат во время прямого репортажа о столкновениях между израильскими солдатами и собравшимися на молитву палестинцами», — сообщает «RT на русском».

Столкновения разгорелись после того, как власти Израиля запретили палестинцам посещать пятничную молитву в мечети на Храмовой горе в Иерусалиме. Ограничение было принято после убийства двух израильских полицейских жителями Палестины.