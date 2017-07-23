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23 июля 2017
22 июля 2017
Главные новости Москвы
05:17  23 июля 2017 0

В Иерусалиме израильский военный ударил корреспондента RT. ВИДЕО

Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Очередной конфликт в Иерусалиме разгорелся после убийства израильских полицейскихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время прямого эфира о столкновениях с палестинцами у Львиных ворот в Иерусалиме, солдат армии Израиля ударил в спину корреспондента RT. Видео инцидента опубликовано на сайте телеканала.

«Вечером 22 июля в Иерусалиме у Львиных ворот корреспондент RT Далия Ан-Ниммари подверглась нападению израильских солдат во время прямого репортажа о столкновениях между израильскими солдатами и собравшимися на молитву палестинцами», — сообщает «RT на русском».

Столкновения разгорелись после того, как власти Израиля запретили палестинцам посещать пятничную молитву в мечети на Храмовой горе в Иерусалиме. Ограничение было принято после убийства двух израильских полицейских жителями Палестины.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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