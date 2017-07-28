Шутившие над погибшими в Одессе музыканты отказались ехать в Россию

Украинская группа «Руки’В Брюки» отменила выступление на фестивале Cyclebilly 2017 в Санкт-Петербурге.
Решение может быть связано с публикациям гитариста группы Алексея Филипенкова в социальных сетях, в которых он глумился над памятью погибших в мае 2014 года в Одессе граждан, а потом вся группа собирала деньги для бойцов антитеррористической операции в Донбассе, пишет «Лента.ру».
Свердловский общественник Сергей Колясников попросил Федеральную службу безопасности и Следственный комитет России проверить деятельность музыкального коллектива. «Ненавидите Россию — не ездите сюда зарабатывать», — написал на своей странице в «Фейсбуке» активист.
Ежегодный музыкальный фестиваль рокабилли Cyclebilly 2017 в четвертый раз пройдет в Северной столице 5 и 6 августа.
2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения украинцев, выступающих за смену власти в стране и поддерживающих старый строй. Последних загнали в Дом профсоюзов, затем здание подожгли. В итоге погибли 42 человека, более 200 получили ранения.