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28 июля 2017
Главные новости Москвы
21:20  28 июля 2017 1

Шутившие над погибшими в Одессе музыканты отказались ехать в Россию

Первоянварский концерт группы Курара . Екатеринбург, концерт, рок-группа, музыка, курара, вольхин александр
Группа отказалась выступать перед российскими зрителямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинская группа «Руки’В Брюки» отменила выступление на фестивале Cyclebilly 2017 в Санкт-Петербурге.

Решение может быть связано с публикациям гитариста группы Алексея Филипенкова в социальных сетях, в которых он глумился над памятью погибших в мае 2014 года в Одессе граждан, а потом вся группа собирала деньги для бойцов антитеррористической операции в Донбассе, пишет «Лента.ру».

Свердловский общественник Сергей Колясников попросил Федеральную службу безопасности и Следственный комитет России проверить деятельность музыкального коллектива. «Ненавидите Россию — не ездите сюда зарабатывать», — написал на своей странице в «Фейсбуке» активист.

Ежегодный музыкальный фестиваль рокабилли Cyclebilly 2017 в четвертый раз пройдет в Северной столице 5 и 6 августа.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения украинцев, выступающих за смену власти в стране и поддерживающих старый строй. Последних загнали в Дом профсоюзов, затем здание подожгли. В итоге погибли 42 человека, более 200 получили ранения.

Лев Истомин
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