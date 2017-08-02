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02 августа 2017
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31 июля 2017
Главные новости Свердловской области
12:22  02 августа 2017 1

СК возбудил уголовное дело из-за выпавшей из автобуса женщины с коляской. Новости «URA.RU» работают!

Водитель просто "послал" пассажиров, когда они начали возмущатьсяФото: Лев Истомин

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по материалам статьи «URA.RU» об инциденте в автобусе 64-го маршрута.

«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства произошедшего инцидента, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области

Инцидент произошел на остановке «Заводская». Очевидец Лев Истомин рассказал, что водитель автобуса 64-го маршрута тронулся с открытыми дверями в тот момент, когда из салона выходила женщина с коляской. В результате женщина с коляской буквально выпала из салона. Пассажиры начали возмущаться и кричать водителю, чтобы он остановил автобус. Однако вместо этого он лишь обматерил их.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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