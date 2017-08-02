Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по материалам статьи «URA.RU» об инциденте в автобусе 64-го маршрута.
«Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства произошедшего инцидента, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области
Инцидент произошел на остановке «Заводская». Очевидец Лев Истомин рассказал, что водитель автобуса 64-го маршрута тронулся с открытыми дверями в тот момент, когда из салона выходила женщина с коляской. В результате женщина с коляской буквально выпала из салона. Пассажиры начали возмущаться и кричать водителю, чтобы он остановил автобус. Однако вместо этого он лишь обматерил их.