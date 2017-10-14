Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Соединенным Штатам необходимо сохранить ядерное соглашение с Ираном. В противном случае, никто не сможет предсказать ответные действия со стороны Тегерана.
«В случае если США захотят выйти из этого соглашения, последствия всего этого надо еще оценить. В любом случае это будет односторонний шаг, который не одобряется в мире, подвергается резкой критике. И надеюсь все-таки, что конкретного решения о выходе из этой сделки не будет», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».
Матвиенко напомнила, что необдуманное решение руководства США моментально развяжет руки руководству исламской республики, поскольку Тегеран снимет с себя обязательства по нераспространению ядерного оружия. Спикеру Совфеда также непонятны причины, по которым Вашингтон вновь заговорил о выходе из соглашения, поскольку последняя комиссия МАГАТЭ подтвердила соблюдение Ираном всех обязательств.
Напомним, что накануне Дональд Трамп заявил о готовности США выйти из ядерной сделки с Ираном, поскольку Тегеран неоднократно нарушал условия соглашения, и, по мнению Трампа, занимался финансированием терроризма.