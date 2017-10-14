Американский президент Дональд Трамп допустил возможность отмены ядерной сделки с Ираном. Как сообщает Газета.ru, о своих планах по дальнейшему сотрудничеству с исламской республикой политик заявил на брифинге в Белом Доме.
Заключенная в 2015 году сделка обеспечивала постепенную отмену экономических санкций со стороны стран-участников в пользу Ирана. Взамен иранское руководство пообещало отказаться от развития военной ядерной программы. Но по мнению Трампа, Тегеран неоднократно нарушал пункты договора и на данный момент занимается финансированием терроризма, что делает пересмотр условий соглашения необходимым. Глава США собирается обеспечить невозможность приобретения Ираном ядерного оружия, и, если устранить недочеты сделки не получится, вывести страну из программы.
В Москве к словам Трампа отнеслись с настороженностью: как сообщил MK.ru замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Россия собирается разъяснить американским коллегам, что скоропалительных мер в отношении Ирана принимать не стоит.
Иранский президент Хасан Роухани также высказался против заявлений Трампа. По словам главы Ирана, критика его страны не обоснована, а американские власти и вовсе не имеют права аннулировать ядерное соглашение без поддержки остальных стран-участников договора. «Положения СВПД не подлежат обсуждению, все стороны обязаны соблюдать свои обязательства, и президенту США Дональду Трампу нельзя позволить совершать неправильные действия против соглашения», — приводит слова Роухани газета «Известия». Глава исламской республики также пригрозил Америке ответными действиями, если национальные интересы Ирана будут нарушены.