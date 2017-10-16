21:05 16 октября 2017 0

Макфол слышал, что в сериале есть и его персонаж ФОТО: Михаил Джапаридзе, ТАСС

Бывший посол США в России Майкл Макфол загорелся желанием посмотреть широко обсуждаемый сериал «Спящие», который вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Дипломат интересуется, где можно ознакомиться с фильмом в Америке.

«Есть ли способ посмотреть „Спящие“ здесь, в США? — обратился Макфол к своим подписчикам в своем микроблоге в Twitter. — Я слышал — я один из персонажей фильма?»

Сериал «Спящие», посвященный работе спецслужб, вызвал широкий общественный резонанс. Режиссера ленты Юрия Быкова, которого до этого причисляли к лагерю либералов, обвиняли в том, что он продался пропагандистам, так что Быков даже вынужден был заявить, что он должен на длительное время покинуть кинематограф.

При этом сам Быков в интервью «URA.RU» ранее пояснял, что к либералам его причисляли напрасно. «Фильмы „Дурак“ и „Майор“ — именно о проблемах простых периферийных людей, — говорил Быков. — Поэтому говорить о том, что очередной либерал сбежал, неправильно, это явно не про меня».

На защиту Юрия Быкова встали российские деятели искусств. По их мнению, режиссер, снявший сериал «Спящие», стал жертвой травли профессионального сообщества. «О кино все на самом деле забыли, кино в данном случае — дело десятое. Налицо политика — и только! Понимаете, что критика критике рознь. Критика бывает полезной, но явно не в этом случае», — отметил в разговоре с «URA.RU» режиссер, член общественного совета при Минкультуры Владимир Хотиненко, который считает агрессию в отношении Быкова спланированной грязной кампанией.

Время действия фильма — 2013 год, когда послом США в России действительно был Майкл Макфол. Как отмечала «Газета.ру» в материале, посвященном обзору «Спящих», американцы в фильме в целом изображены странно. «Глава их резидентуры в Москве чавкает и распускает руки, а посол США, разумеется, также втянут в агентурную сеть — истерик», — говорилось в материале.