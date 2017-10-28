В Приуралье полицейский перекрыл движение, чтобы перевести инвалида через дорогу. ВИДЕО

В Уфе полицейский на патрульной машине остановил движение на проспекте Октября, чтобы перевести через дорогу инвалида.
Пожилой мужчина не смог спуститься в подземный переход и решил пересечь проспект в неположенном месте, передает UTV.ru. В уфимском ГИБДД уже установили сотрудника, который был за рулем.
«Оказался очень скромным. Он себя не считает героем, это его ежедневная работа. Когда дедушка переходил дорогу на костылях, инспектор ДПС увидел, подъехал и помог ему перейти дорогу. Пока переходил дорогу, он провел беседу с дедушкой. Дедушка оказался инвалидом. В данной ситуации инспектор ДПС сделал правильно: предотвратил ДТП, проводил дедушку-инвалида и сразу предупредил. В дальнейшем он не будет нарушать правила дорожного движения», — пояснил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Уфе Ильнур Садыков.
Видео: UTV.ru