{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 октября 2017
Главные новости Москвы
21:18  28 октября 2017 0

В Приуралье полицейский перекрыл движение, чтобы перевести инвалида через дорогу. ВИДЕО

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, мигалка, сотрудник полиции, полицейская сирена
Инспектор предотвратил ДТП и предупредил инвалидаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Уфе полицейский на патрульной машине остановил движение на проспекте Октября, чтобы перевести через дорогу инвалида.

Пожилой мужчина не смог спуститься в подземный переход и решил пересечь проспект в неположенном месте, передает UTV.ru. В уфимском ГИБДД уже установили сотрудника, который был за рулем.

«Оказался очень скромным. Он себя не считает героем, это его ежедневная работа. Когда дедушка переходил дорогу на костылях, инспектор ДПС увидел, подъехал и помог ему перейти дорогу. Пока переходил дорогу, он провел беседу с дедушкой. Дедушка оказался инвалидом. В данной ситуации инспектор ДПС сделал правильно: предотвратил ДТП, проводил дедушку-инвалида и сразу предупредил. В дальнейшем он не будет нарушать правила дорожного движения», — пояснил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Уфе Ильнур Садыков.

Видео: UTV.ru

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров