В Норвегии посадили 17-летнего россиянина, который готовил взрыв

19:27 30 октября 2017 1

Суд обратил внимание на то, что россиянин общался с радикальными исламистами Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Норвегии на девять месяцев посадили в тюрьму семнадцатилетнего россиянина, который пытался взорвать бомбу в центре Осло. Юношу полицейские задержали в апреле возле автостоянки, обратив внимание на подозрительный предмет, впоследствии оказавшийся взрывным устройством.

На суде обвиняемый заявил, что хотел устроить взрыв в безлюдном месте ради интереса, пишет «Федеральное агентство новостей». Судья нашел доводы юноши неубедительными и пришел к выводу, что он интересовался деятельностью запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Также россиянин общался с радикальными исламистами.

Юноша вместе с семьей в 2010 году переехал с Северного Кавказа в европейскую страну в статусе беженца.