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07 ноября 2017
Главные новости 
16:10  07 ноября 2017 0

Эксперт «Битвы экстрасенсов» после уральской резни призвал вернуть карательную психиатрию

Психиатр считает, что только карательные акции спасут РоссиюФото: vlg-media.ru

В России необходимо вернуть советскую карательную медицину, такое мнение высказал известный психиатр Михаил Виноградов, комментируя участившиеся в последнее время вспышки агрессии со стороны психически больных людей.

Речь, в частности, идет о двух последних громких случаях. В одном из них, об этом рассказывалось на минувшей неделе, 45-летний житель Курганской области набросился на женщину, четыре часа грыз ее, откусил у нее уши и половину лица. А накануне стало известно, что в Свердловской области 45-летний психопат публично расчленил двух женщин, снял с них скальп, а потом умер на месте преступления от эпилептического припадка.

В комментарии «URA.RU» Виноградов категорично высказался за то, что в стране необходимо вернуть советскую карательную медицину. «Как один из инициаторов этой идеи хочу сказать, я в молодости начинал врачом и то, что придумывают сейчас господа демократы (что карательная медицина — насилие над личностью — прим.ред.) — это неправда. Я как минимум раз в неделю выезжал на буйных с милиционерами, когда психи бегали с топорами. У меня большой круг знакомых, в том числе и среди так называемых оппозиционеров. Еще никто не сказал, что психа зря отправили в больницу — это выдумки», — сказал Михаил Виноградов «URA.RU».

Александр Лукманов
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