03:44 21 ноября 2017 0

Игровые консоли от Nintendo уже второй год обходят смартфоны Apple в рейтинге гаджетов Фото: Flickr

Японская игровая приставка Switch от компании Nintendo возглавила рейтинг лучших гаджетов 2017 года по версии Time. Издание уже второй год подряд ставит консоли данного производителя на первое место рейтинга.

В десятке лучших — смартфон iPhone X, ноутбук Microsoft Surface Laptop, компактный квадрокоптер DJI Spark, смартфон Samsung Galaxy S8, смарт-колонка Amazon Echo, игровая приставка Xbox One X, смарт-часы Apple Watch Series 3 и фотоаппарат Sony Alpha A7R III

Кстати, Switch — не единственное изделие Nintendo в рейтинге. На шестой позиции, между квадрокоптером DJI Spark и умной колонкой Amazon Echo расположилась перевыпущенная приставка Super Nintendo, разработанная еще в 90-х. Как отметили эксперты, она и работает в точности как первая версия, поэтому является идеальным устройством для тех, кто хочет испытать чувство ностальгии.

Что касается iPhone Х от Apple, то в этом году он хоть и не занял первую строчку, но держится куда лучше, чем модель iPhone 7 Plus в 2016 году: тогда гаджет оказался аж на пятой позиции. А первое место, как и в 2017 году, оказалось за Nintendo: рекорды побил мини-гаджет NES Classic — восьмибитная игровая приставка в дизайне 1983 года, пишет TJournal.