{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,27
Динамика за 2 недели
Евро 69,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 ноября 2017
20 ноября 2017
03:44  21 ноября 2017 0

Назван лучший гаджет 2017 года. Это не iPhone

Игровые консоли от Nintendo уже второй год обходят смартфоны Apple в рейтинге гаджетовФото: Flickr

Японская игровая приставка Switch от компании Nintendo возглавила рейтинг лучших гаджетов 2017 года по версии Time. Издание уже второй год подряд ставит консоли данного производителя на первое место рейтинга.

В десятке лучших — смартфон iPhone X, ноутбук Microsoft Surface Laptop, компактный квадрокоптер DJI Spark, смартфон Samsung Galaxy S8, смарт-колонка Amazon Echo, игровая приставка Xbox One X, смарт-часы Apple Watch Series 3 и фотоаппарат Sony Alpha A7R III

Кстати, Switch — не единственное изделие Nintendo в рейтинге. На шестой позиции, между квадрокоптером DJI Spark и умной колонкой Amazon Echo расположилась перевыпущенная приставка Super Nintendo, разработанная еще в 90-х. Как отметили эксперты, она и работает в точности как первая версия, поэтому является идеальным устройством для тех, кто хочет испытать чувство ностальгии.

Что касается iPhone Х от Apple, то в этом году он хоть и не занял первую строчку, но держится куда лучше, чем модель iPhone 7 Plus в 2016 году: тогда гаджет оказался аж на пятой позиции. А первое место, как и в 2017 году, оказалось за Nintendo: рекорды побил мини-гаджет NES Classic — восьмибитная игровая приставка в дизайне 1983 года, пишет TJournal.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров