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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
03:31  27 ноября 2017 0

Катавшийся на BMW по тротуару у Кремля сын бизнесмена сдался полиции

Молодой человек признал вину и раскаялсяФото: скрин видео с телеграм-канала Mash

Сын подмосковного бизнесмена, прокатившийся на своем BMW по тротуару возле Кремля, сдался полиции. Сообщение об этом появилось на сайте МВД.

«26 ноября 2017 года собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — отметили правоохранители, добавив, что в отношении него составлен административный материал статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Ранее Mash опубликован видео, на котором видно, как автомобиль едет у кремлевских стен, объезжая таким образом пробку.

Сергей Демин
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