Катавшийся на BMW по тротуару у Кремля сын бизнесмена сдался полиции

Молодой человек признал вину и раскаялся
Сын подмосковного бизнесмена, прокатившийся на своем BMW по тротуару возле Кремля, сдался полиции. Сообщение об этом появилось на сайте МВД.
«26 ноября 2017 года собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — отметили правоохранители, добавив, что в отношении него составлен административный материал статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».
Ранее Mash опубликован видео, на котором видно, как автомобиль едет у кремлевских стен, объезжая таким образом пробку.