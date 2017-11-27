Катавшийся на BMW по тротуару у Кремля сын бизнесмена сдался полиции

03:31 27 ноября 2017 0

Молодой человек признал вину и раскаялся Фото: скрин видео с телеграм-канала Mash

Сын подмосковного бизнесмена, прокатившийся на своем BMW по тротуару возле Кремля, сдался полиции. Сообщение об этом появилось на сайте МВД.

«26 ноября 2017 года собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — отметили правоохранители, добавив, что в отношении него составлен административный материал статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Ранее Mash опубликован видео, на котором видно, как автомобиль едет у кремлевских стен, объезжая таким образом пробку.