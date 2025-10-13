Более 50 сбитых дронов, горящая нефтебаза и задержки ж/д рейсов: обстановка в Крыму после атаки ВСУ

В результате атаки беспилотника ВС Украины на нефтебазу в Феодосии произошло возгорание. Экстренные службы города оперативно прибыли на место происшествия для устранения последствий. По информации главы Республики Крым Сергея Аксенова, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Южная транспортная прокуратура сообщила, что инцидент на крымской нефтебазе привел к задержкам движения поездов. Представители правоохранительных органов осуществляют контроль за соблюдением прав пассажиров. Обстановка в Республике Крым после атаки и дополнительные удары дронов — в материале URA.RU.
Обращение властей
Российские средства ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника. Над Крымом, в частности, было сбито 40 БПЛА. Некоторые из них ударили по нефтебазе.
После пожара советник руководителя региона Олег Крючков обратился к жителям Феодосии с призывом доверять исключительно официальным источникам информации. Он также напомнил, что за фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны, а также публикацию материалов о последствиях атак, предусмотрена ответственность.
После атаки на нефтебазу за час сбили еще 16 дронов
По данным Министерства обороны, в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией Крымского полуострова. Ведомство подчеркнуло, что все обнаруженные аппараты были своевременно нейтрализованы, что позволило предотвратить потенциальные угрозы.
В прокуратуре заявили о проблемах с ж/д рейсами
Южная транспортная прокуратура проинформировала, что происшествие на нефтебазе в Крыму стало причиной задержек в движении железнодорожного транспорта. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют мониторинг ситуации с целью обеспечения соблюдения прав пассажиров. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.