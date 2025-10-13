Более 50 сбитых дронов, горящая нефтебаза и задержки ж/д рейсов: обстановка в Крыму после атаки ВСУ

В республике Крым задерживаются поезда из-за пожара на нефтебазе после атаки ВСУ
Над Крымским полуостровом сбили около 56 дронов ВСУ
Над Крымским полуостровом сбили около 56 дронов ВСУ Фото:
Украинские атаки по российским регионам

В результате атаки беспилотника ВС Украины на нефтебазу в Феодосии произошло возгорание. Экстренные службы города оперативно прибыли на место происшествия для устранения последствий. По информации главы Республики Крым Сергея Аксенова, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. 

Южная транспортная прокуратура сообщила, что инцидент на крымской нефтебазе привел к задержкам движения поездов. Представители правоохранительных органов осуществляют контроль за соблюдением прав пассажиров. Обстановка в Республике Крым после атаки и дополнительные удары дронов — в материале URA.RU. 

Обращение властей 

Российские средства ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника. Над Крымом, в частности, было сбито 40 БПЛА. Некоторые из них ударили по нефтебазе. 

После пожара советник руководителя региона Олег Крючков обратился к жителям Феодосии с призывом доверять исключительно официальным источникам информации. Он также напомнил, что за фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны, а также публикацию материалов о последствиях атак, предусмотрена ответственность.

После атаки на нефтебазу за час сбили еще 16 дронов

По данным Министерства обороны, в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 16 украинских беспилотников над территорией Крымского полуострова. Ведомство подчеркнуло, что все обнаруженные аппараты были своевременно нейтрализованы, что позволило предотвратить потенциальные угрозы.

В прокуратуре заявили о проблемах с ж/д рейсами

Южная транспортная прокуратура проинформировала, что происшествие на нефтебазе в Крыму стало причиной задержек в движении железнодорожного транспорта. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют мониторинг ситуации с целью обеспечения соблюдения прав пассажиров. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования. 

