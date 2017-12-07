В Стокгольме на вызов к пациенту приехала карета скорой помощи с российскими номерами, рассказали в соцсетях очевидцы и в доказательство опубликовали фото реанимационного автомобиля. Пользователи теперь спорят, откуда в шведской столице могли появиться российские медики.
Снимки автомобиля скорой помощи с российскими номерами и надписью «Реанимация» на русском языке опубликовал в Twitter пользователь по имени Монс Юнассон, пишет «Федеральное агентство новостей» и поинтересовался у подписчиков, как машина могла оказаться в Стокгольме.
В комментариях развернулась широка дискуссия. Наиболее популярная версия — автомобиль принадлежит российскому посольству. Другие комментаторы шутят: «Шведская скорая оказалась менее оперативной». Случившимся даже заинтересовались полицейские, сообщает RT. Но пока они не смогли выяснить подробности.
Судя по номерным знакам, автомобиль зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Согласно онлайн-картам Google, наиболее короткий путь из российского города в шведский составляет 864 километра (включает в себя паромную переправу). Дорога на автомобиле займет около 16 часов.